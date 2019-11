Robert Pattinson leggeva le recensioni di sexy shop su Internet

LOS ANGELES - Robert Pattinson ha rivelato che nei momenti di pausa tra un ciak e l'altro durante le riprese di "The Lighthouse" si è divertito molto a leggere le recensioni di alcuni sexy shop. L'attore si è interessato in particolare a due punti vendita non distanti dalla location in cui stava girando in Nuova Scozia, in Canada.

Il 33enne, che per molte settimane è stato segregato in un piccolo villaggio di pescatori per girare il film, ha ammesso che l'unico passatempo che ha trovato è stato proprio quello di leggere queste recensioni. Ha spiegato: «C'erano due sexy shop piuttosto frequentanti dalla gente del luogo. Ci sono anche andato prima di girare, era un modo alternativo per far passare il tempo. Guardavo i commenti su Yelp (un sito di recensioni, ndr). Mi trovavo in questa cittadina di circa 400 anime o forse poco più e mi sono detto che se fossi andato in uno di questi negozi avrei incontrato sicuramente molte persone che mi capitava di incontrare quotidianamente».

Durante un'apparizione nel programma "Late Night with Seth Meyers" ha aggiunto: «Una volta che me ne sono andato ho cercato nuovamente qualche commento o recensione divertente che avevo letto in quel periodo, ma non ne ho trovata nessuna. Le avevano cancellate tutte». Recentemente Robert ha dichiarato che per meglio interpretare il suo personaggio nella pellicola con Willem Dafoe si è lasciato andare a comportamenti abbastanza discutibili sul set. «Ho fatto molte cose sul set. Stavo interpretando un personaggio davvero pazzo e la troupe mi lasciava fare qualsiasi cosa per rendere ancora più credibile la mia interpretazione», ha ha fatto sapere.