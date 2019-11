Kate Hudson: «Sono una super mamma»

LOS ANGELES - Kate Hudson ha detto di sentirsi una «super mamma», anche se ha ammesso di non essere un genitore perfetto e di fare continuamente errori nell'educazione dei suoi figli. L'attrice ha tre ragazzi, Ryder, 15 anni, nato dal matrimonio con l'ex marito Chris Robinson, Bingham, 8, frutto dell'amore con l'ex compagno Matt Bellamy, e Rani Rose, 13 mesi, nata dalla storia d'amore con l'attuale compagno Danny Fujikawa.

La 43enne ha ammesso di essere molto brava a gestire gli impegni di mamma e quelli legati alla sua carriera, riuscendo a conciliare quasi sempre tutte le attività quotidiane. Ha spiegato: «Faccio continuamente errori. Magari sgrido troppo i miei figli, ho anche imprecato alcune volte davanti a loro e magari ho saltato qualche impegno con loro perché mi trovavo fuori città per motivi di lavoro. Ma allo stesso tempo, i giorni in cui decido di dedicarmi solo alla famiglia so di essere una super mamma. Cucino, pulisco casa, li aiuto a fare i compiti, cambio pannolini, e sono ben allenata a gestire tutto questo».

La star di Hollywood ha fatto sapere di stare facendo del suo meglio per far crescere bene i suoi pargoli. «Quello che ho imparato in questi anni e sto ancora imparando è che l'importante è provare dare sempre il massimo per i miei figli», ha concluso.