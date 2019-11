Anna Falchi: «Io e Fiorello eravamo come i Ferragnez»

ROMA - Anna Falchi, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", ha ripercorso alcuni dei suoi più grandi amori.

Parlando della sua storia con Fiorello, durata poco più di due anni, dal 1994 al 1996, ha affermato che potrebbe essere paragonata a quella dei Ferragnez, ovvero Fedez e Chiara Ferragni, visto che erano sempre sotto la luce dei riflettori. «La relazione tra me e Fiorello è una storia prescrittissima, sono passati tantissimi anni anche se la gente se la ricorda ancora. Eravamo i Ferragnez di quel tempo. Non ho il suo numero di telefono quindi non ci sentiamo più da anni», ha dichiarato l'attrice durante l'intervista rilasciata nel salotto pomeridiano di Raiuno.

La Falchi ha poi continuato a elencare altri uomini che per lei sono stati importanti. «Ho ancora il numero di Max Biaggi, siamo rimasti amici. Ci sentiamo due volte l'anno, c'è sempre un rapporto scherzoso. Mi sta molto a cuore. Mentre con il padre di mia figlia, Denny Montesi, ho un bellissimo rapporto», ha aggiunto.

La 47enne, che ha già un matrimonio fallito alla spalle, quello con il controverso imprenditore Stefano Ricucci, ha avuto belle parole anche per l'ex marito. «È stato un matrimonio bellissimo, un sogno e non ho rimpianti. Poi è finito tutto in modo improvviso e tragico. Sono rimasta scottata ed è difficile ripercorrere un'esperienza del genere», ha confidato.

La showgirl oggi è felice accanto ad Andrea Ruggeri, con cui ha una relazione da ben nove anni. «La mia storia più lunga è quella con il mio attuale compagno. Sto con Andrea da nove anni, ma non viviamo insieme. Non escludo in futuro che le cose possano evolversi», ha concluso.