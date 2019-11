«Molla i programmi della D'Urso»

ROMA - Selvaggia Lucarelli ha voluto mandare un accorato messaggio a Vladimir Luxuria dopo quanto successo lunedì scorso durante l'ultima puntata di 'Live - Non è la D'Urso', dove l'ex parlamentare è stata insultata in maniera volgare da Vittorio Sgarbi. Secondo la blogger e scrittrice, Vlady dovrebbe rifiutarsi di continuare ad andare ospite nei programmi di Barbara D'Urso, per tutelare la sua stessa dignità e per non rendersi «complice» di quello che accade negli show della presentatrice.

In una Instagram Story pubblicata qualche ora fa, la Lucarelli ha scritto: «Voglio bene a Vladimir Luxuria e gli attacchi che le hanno rivolto sono schifosi, ma il miglior modo per difendere le proprie idee e la propria dignità è non andare in certi salotti». «Bisogna imparare a scegliere, nel tempo, ciò di cui non si vuole essere complici», ha poi aggiunto.

Che tra la Lucarelli e la D'Urso non scorra buon sangue è cosa nota da tempo. Le due si sono date anche battaglia in tribunale. Barbara aveva infatti trascinato Selvaggia davanti a un giudice per una battuta fatta qualche anno fa. Lo scorso ottobre però è arrivata l'assoluzione in appello.

Intanto Carmelita ha voluto scusarsi pubblicamente con Luxuria per quanto accaduto lo scorso lunedì sera. «Voglio mandare un grandissimo abbraccio pubblico a Vladimir Luxuria. Noi l'altra notte dopo la diretta ci siamo sentite, ci siamo scritte, ci siamo mandate dei cuori. Lei mi ha mandato un cuore rosso bellissimo. Vlady c'è rimasta male per il fiume in pinea che era Sgarbi l'altra sera. Voi del resto sapete che purtroppo molto volte Sgarbi è inarrestabile, nessuno riesce a fermarlo», ha fatto sapere a 'Pomeriggio Cinque'.

«Di solito Vlady riesce a contenerlo, ma l'altra sera era un pochino più fragile, quindi mi dispiace che sia accaduto in una mia trasmissione. Io amo Vlady, lei lo sa, ce lo siamo già dette. Con lei ci vediamo molto molto presto», ha poi concluso.