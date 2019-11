Kim Kardashian è orgogliosissima della sorella Kylie

LOS ANGELES - Kim Kardashian è orgogliosissima di Kylie Jenner dopo che quest'ultima ha venduto una quota della sua azienda di cosmetici per la cifra record di 500 milioni di dollari. La reality star 22enne ha messo sul mercato più della metà delle azioni dei brand Kylie Cosmetics e Kylie Skin, acquistate la scorsa settimana dal gigante del beauty Coty, che ha nel suo portfolio già tantissime marche come Hugo Boss, Burberry, Rimmel e Max Factor.

La famosissima sorella maggiore ha ora fatto sapere di pensare che Kylie sia per lei una fonte di ispirazione. Ha detto: «Sono davvero orgogliosa di lei quando penso che a vent'anni ha costruito un business su qualcosa che inizialmente la faceva sentire insicura. È riuscita a trovare fiducia in sé stessa e ha creato dei prodotti stupendi. Fa quello che le piace, per me è una grande fonte di ispirazione. Sono proprio orgogliosa di lei».

Kim ha anche rivelato che Kylie aveva già deciso di vendere il 51% della sua azienda da un anno. Parlando con 'Entertainment Tonight' ha spiegato: «So che vendere l'azienda era nei suoi programmi da molto tempo. Molte società erano intenzionate all'affare e vendere la metà delle azioni era una cosa che aveva deciso da circa un anno».