Gabriel Garko, rivelazione shock: «Un uomo tentò di abusare di me»

ROMA - Gabriel Garko ha rivelato che quando aveva solo 17 anni un uomo tentò di abusare di lui. L'attore, che a breve presenterà il suo primo libro, dal titolo "Andata e ritorno", in cui si racconta a 360 gradi, si è lasciato andare in una lunga intervista rilasciata al settimanale "Chi". «Quando avevo 17 anni un uomo sposato ha provato ad abusare di me. Perché lo dico solo ora? Perché con questo libro mi sono aperto più di quanto mi sarei aspettato e quell'episodio, che in verità credevo di aver rimosso, è tornato prepotente a farmi visita», ha confidato il 47enne al magazine diretto da Alfonso Signorini.

Ricordando quel brutto episodio della sua adolescenza Gabriel ha poi aggiunto: yMarco era un uomo 'normale' agli occhi della società. Eppure anche nelle famiglie più canoniche può succedere di tutto». Dario Gabriel Oliviero, questo il vero nome dell'artista, ha anche spiegato di non averne mai parlato prima per timore di essere accusato di strumentalizzare la sua vicenda. «In passato non l'avrei mai dichiarato perché avrebbe significato voler far parlare a tutti i costi di me e io, mi creda, non ho mai cavalcato le notizie per farmi pubblicità», ha affermato.

Garko è poi tornato a parlare dei rumor, che ormai girano da anni, sulla sua presunta omosessualità. «Sarà un'utopia, ma sogno un mondo dove non ci sia più bisogno di raccontare quello che succede nella camera da letto tra due persone. Dobbiamo superare le barriere, le etichette, i cliché e tutte queste maledette definizioni, lasciando a tutti la libertà di esprimersi come e quando vorranno. Non riesco più a tollerare chi punta il dito, chi giudica, chi vuole dare un nome a tutto e a tutti, e non voglio più sentire parlare di normalità», ha concluso.