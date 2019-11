Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati?

TORINO - Nelle ultime ore la notizia è rimbalzata su diversi media. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sarebbero sposati in gran segreto qualche settimana fa. Come riporta Novella 2000 i due sarebbero convolati a nozze in Marocco. Dallo staff del campione non sono arrivate conferme o smentite.

Da tempo si vociferava di un possibile imminente matrimonio, ma il tutto si sarebbe svolto velocemente, senza troppi preparativi. Attorno all’evento è stata mantenuta la massima segretezza e ancora non è trapelato nulla.

Uno dei motivi che avrebbero spinto la coppia a mantenere un basso profilo sarebbe anche la madre del calciatore. Dolores Aveiro, nonostante abbia un buon rapporto con Georgina, non avrebbe ancora approvato un’unione definitiva fra i due.