Chiofalo: «Ho fatto una stupidaggine, sono pentito»

ROMA - Francesco Chiofalo è finito nuovamente al centro di una polemica mediatica a causa di alcuni video condivisi sul suo profilo Instagram in cui simula un attacco di panico. In molti lo hanno infatti accusato di scarsa sensibilità verso chi soffre di questo delicato disturbo. «Scusate ma non mi sembra di aver ucciso nessuno... Gli attacchi di panico non sono così ma del tutto diversi... La mia è un'evidente parodia volta non a offendere nessuno ma a sdrammatizzare una brutta problematica. Io penso che se nella vita non si impara a sdrammatizzare e ridere sui problemi prima o poi ci si butta di sotto dalla finestra. Bisogna vivere alla leggera e saper sorridere di fronte ai problemi», ha scritto l'ex protagonista di "Temptation Island" sul social dopo aver ricevuto le critiche.

Il 30enne romano si è poi scusato pubblicamente con chi si è sentito offeso dalla sua "parodia". «Eccomi qui, oggi mi ritrovo a farvi delle scuse. Ci tenevo a chiedervi scusa un po' per tutte le cagate che sto facendo ultimamente purtroppo... Ne sto facendo una dietro l'altra. Il fatto è che io sono un ragazzetto, uno come tanti... Non sono onnipotente, purtroppo anch'io faccio un sacco di cazzate come quelli dell'età mia, purtroppo... Forse ne faccio un po' di più! Ieri ho risposto in maniera scherzosa su un argomento sul quale non avrei dovuto mai scherzare», ha affermato in una Story.

Francesco ha anche ammesso di soffrire lui stesso di attacchi di panico e ha detto di aver rimosso immediatamente i video che secondo lui sono stati male interpretati dai suoi follower. «Io, in prima persona, soffro di attacchi di panico perché sono una persona molto ansiosa e in quella risposta, ho semplicemente fatto la parodia di me stesso. Chi mi conosce lo sa, non volevo offendere nessuno. Ve lo giuro e mi dovete credere: non volevo assolutamente offendere le persone malate. Volevo fare una parodia di me stesso, sdrammatizzando quello di cui io soffro. E' stato mal interpretato. Il video, l'ho rimosso dopo pochissimo, sono state le pagine ad averlo divulgato ovunque. Io non avrei voluto divulgare un messaggio del genere. Mi dispiace se ho offeso qualcuno. Me ne pento fortemente», ha concluso.