Camila Cabello è innamorata di Shawn Mendes dal 2015 

LOS ANGELES - Camila Cabello ha un debole per Shawn Mendes dal 2015. La cantante 22enne fa coppia con il collega dallo scorso luglio, ma ha ammesso di aver iniziato a sperare che tra loro potesse esserci qualcosa di più che un'amicizia già quando, nel 2015, collaborarono insieme per realizzare la canzone 'I Know What You Did Last Summer'.

Ha spiegato: «Durante la lavorazione di 'I Know What You Did Last Summer' mi sono legata a lui più che come un'amica. Penso che anche lui abbia fatto lo stesso, ma eravamo entrambi molto giovani, e lui era sotto molta pressione per via della sua carriera. Non credo che sapessimo cosa fare di quelle sensazioni. Era molto strano perché provavamo attrazione reciproca, ma non stavamo insieme. È stato molto particolare».

Dopo quel periodo però i due si sono allontanati e non hanno più passato molto tempo insieme, almeno fino all'inizio di quest'anno quando hanno lavorato fianco a fianco alla canzone 'Senorita'. Camila ha fatto sapere che quindi il sentimento per Shawn è tornato a farsi sentire più forte di prima. Parlando in un'intervista rilasciata al magazine 'Rolling Stone' ha dichiarato: «I nostri percorsi non si erano incrociati dal punto di vista sentimentale fino a quando non abbiamo ricominciato a frequentarci e a scrivere insieme. Per me è stato come fare un tuffo nel passato».