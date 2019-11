Serena Rutelli va a convivere: «Sono felicissima»

ROMA - Serena Rutelli ha rivelato che a dicembre andrà a convivere con il fidanzato Alessandro Prince Zorresi. La figlia di Barbara Palombelli e dell'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli lo ha comunicato tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. «Finalmente possiamo dirlo! Io e Ale a dicembre andremo a convivere, sono elettrizzata, su di giri ed emozionata», ha scritto sul social. «Sono felice più che per me per lui, dato che è un ragazzo giovane che si è messo in gioco dedicandosi e rapportandosi con una donna di 29 anni, non è semplice. Ci vuole molta pazienza e molto carattere ed è ciò che a lui non manca», ha aggiunto.

I due hanno così deciso di dare una svolta importante alla loro vita sentimentale nonostante i nove anni di differenza che li separano. «Ci siamo rimboccati le maniche pensando al nostro obiettivo ed eccoci qua! Erano mesi che progettavamo tutto questo e finalmente ci siamo», ha continuato.

Serena si è poi rivolta direttamente al fidanzato ringraziandolo per la pazienza e la perseveranza che ha sempre avuto nei suoi confronti in tutti questi anni insieme. «Mi ripetevi in continuazione che serviva pazienza e dedizione, mi hai fatto una testa come un pallone, ma cavolo avevi ragione! Grazie di tutto amore mio, inizierà a breve questa grandissima avventura con te, sei il mio orgoglio, il mio tutto! Ti amo», ha poi concluso.