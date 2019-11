Valentina Dallari respinge le accuse: «Non ho truffato nessuno»

ROMA - Valentina Dallari, ospite in studio durante l'ultima puntata di "Live - Non è la D'Urso', ha smentito di aver annullato un'ospitata in discoteca incassando ugualmente il compenso.

L'ex protagonista di "Uomini e Donne" negli ultimi giorni è stata duramente attaccata sui social in seguito alle dichiarazioni fatte da un uomo che sostiene di essere stato "truffato" da lei. «Chiamarli organizzatori mi sembra una parola grande... Io suono, faccio la dj da 4 anni. Queste persone hanno contattato il mio manager per la serata. Prima di dare l'ok si devono mettere d'accordo su hotel e luogo. Era tutto a posto, sono arrivata lì e quello dell'albergo, per il check-in, è caduto dalle nuvole. Li chiamo e mi dicono che avevano cambiato la location», ha spiegato la Dallari durante l'intervista con Barbara D'Urso.

«Non si potrebbe fare ma ho deciso di soprassedere e sono andata nell'altro hotel che mi è stato indicato. Non era lo stesso tipo di albergo, era di una categoria differente. L'organizzatore arriva, ci porta i soldi e decidiamo di fare un sopralluogo della location perché ci eravamo insospettiti. Si trattava della cantina di un hotel con la muffa sui muri», ha aggiunto.

La 25enne ha infine spiegato di essere stata pagata perché era il contratto che lo prevedeva e di non aver preteso i soldi in maniera illecita, ma di non essersi potuta esibire perché la serata si sarebbe svolta in un luogo insalubre. «Il mio manager ha parlato con loro: 'La mia artista non posso farla suonare, torniamo in un'altra data...'. Da contratto c'è scritto, firmato, che io dovevo essere pagata comunque. Io sono stata accusata ingiustamente sui social», ha concluso.