Emanuele Filiberto: «Alle elezioni prenderei il 20 per cento»

ROMA - Emanuele Filiberto di Savoia è sorpreso dal grande clamore suscitato dal video social che ha pubblicato la scorsa settimana. Nella clip l'erede nobiliare annunciava il ritorno dei reali in Italia, ma in realtà si è trattato solamente di uno spot per l'arrivo di una nuova stagione di una serie televisiva. Intervistato da 'Il Fatto Quotidiano' il 47enne ha però fatto sapere di aver riflettuto su quanto interesse ci sia intorno alla sua figura.

«Considerando tutte le persone che, nei commenti, si sono espresse favorevolmente, alle elezioni forse saremmo arrivati quasi al 20% di voti. Ci sarebbe un 20% di popolazione che non sarebbe contraria non dico al ritorno della monarchia, ma a qualcosa di nuovo», ha detto. Il Principe non vede quindi impossibile la fondazione di un partito politico o l'adesione a qualche forza già in campo, anzi si tratta di una possibilità tangibile. «Una discesa in campo non è distante né immaginaria, ma solo se dovessi rendermi conto di poter portare qualcosa di nuovo. Al momento non è il caso, tra due anni chissà», ha aggiunto.

Per il momento però la sua vita ruota attorno ad altri progetti lavorativi, come gli impegni televisivi. «Al momento sarà più facile tornare a Sanremo che creare un partito politico (ride, ndr). Sono stato felice di aver partecipato ad Amici Celebrities perché mi ha riappacificato con una televisione sana e bella. Lo devo a Maria De Filippi e a tutta la produzione. In passato forse ho fatto anche troppa televisione, adesso sto facendo altre cose, come i miei progetti sul food in America», ha concluso.