Diana Del Bufalo: «Non è un periodo facile»

ROMA - Diana Del Bufalo ha rivelato di non stare attraversando un periodo della sua vita semplice. L'attrice si è lasciata andare a un breve sfogo tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale ha raccontato del disagio che sta vivendo. «Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla», ha scritto la 29enne sul social.

L'ex allieva di "Amici" ha poi spiegato che per cercare di superare i problemi che sta affrontando in questo periodo si è affidata alla psicoterapia che si sta rivelando molto utile. «Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno... la psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con sé stessi stupendo», ha aggiunto.

«Io sono come voi... fragile... non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima», ha concluso.