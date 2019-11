Khloe Kardashian, in arrivo un reality con la figlia 

LOS ANGELES - Khloe Kardashian ha lasciato intendere che potrebbe esserci un reality show che la vede protagonista con la figlia True. La 35enne e la sua bambina, nata 19 mesi fa dalla relazione con l'ex compagno Tristan Thompson, potrebbero avere uno show tutto loro. Durante l'ultimo episodio del reality di famiglia 'Keeping Up With The Kardashians', andato in onda negli Stati Uniti domenica, si vedono alcuni produttori che incontrano Khloe per «finalizzare lo show che sta sviluppando».

Sebbene non ci siano conferme, dalle immagini sembra che il programma potrebbe chiamarsi Khloe and True Take the World. Un titolo che richiama altri spin-off già realizzati, come Kourtney and Khloe Take the Hamptons e Kourtney and Kim Take Miami. Nel video si sentono i produttori spiegare di voler «registrare e mandare in onda su internet lo show il prima possibile».

Sembra inoltre che, invece che un vero e proprio show tv, potrebbe trattarsi di un progetto con episodi più corti, di cinque o sette minuti ciascuno, da mandare in onda su piattaforme online come YouTube. Non si sa se Tristan Thompson, lasciato alcuni mesi fa da Khloe dopo essere stato sorpreso a baciare l'amica di famiglia Jordyn Woods, prenderà in qualche modo parte al progetto.