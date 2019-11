Kim Kardashian è una grande risparmiatrice

LOS ANGELES - A Kim Kardashian piace risparmiare e tenere sotto controllo i suoi conti, limitando le spese eccessive e inutili. La star del reality "Keeping Up with the Kardashians", che potrebbe valere da sola circa 350 milioni di dollari, ha ammesso di cercare di non sperperare il denaro perché vuole assicurarsi di avere sempre abbastanza soldi per pagare le bollette e le altre spese di casa.

Ha spiegato: «Se spendo troppo per qualcosa, e in quel momento mi arriva una bolletta, comincerò a pensare: 'Ok, bene, devo pagare per x, y e z'». Sebbene la 39enne non abbia voluto rivelare quanto la paghino i brand per pubblicizzare prodotti sul suo seguitissimo profilo Instagram, ha invece fatto sapere di aver recentemente rifiutato un'offerta di lavoro da 1 milione di dollari perché a suo marito Kanye West non piaceva l'azienda che le aveva fatto la proposta.

Ha spiegato: «Qualche tempo fa mi ha contattato un marchio di moda che mi ha offerto un milione di dollari per pubblicizzare un loro prodotto tramite il mio Instagram. In quel momento ho pensato: 'Beh ok, va bene'. Avrei dovuto scegliere solo i capi da indossare e poi condividere qualche scatto. Sarebbe stato un post veloce. Ma quando l'ho detto a mio marito, lui mi ha chiesto di non farlo perché mi disse che quel brand aveva spesso copiato altri marchi e non voleva che io collaborassi con loro».