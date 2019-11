Harry e Meghan non passeranno il Natale con la Famiglia Reale

LONDRA - Per Megan Markle e il Principe Harry questo che arriva sarà un Natale ben poco... Reale. La coppia, infatti, passerà le festività con la madre di lei, Doria e assai probabilmente non nel Regno Unito. Una decisione che nasconde una rottura con il resto della Famiglia Reale?

Assolutamente no, ci tiene a puntualizzare Buckingham Palace in comunicato: «Poiché le Loro Altezze Reali hanno passato già gli ultimi due Natali in compagnia della Regina a Sandringham, hanno deciso quest'anno di trascorrere le loro prime feste da nuova famiglia con la madre della Duchessa, Doria Ragland. Una decisione in linea con il comportamento di altri membri della Famiglia Reale e che ha la completa approvazione di Sua Maestà».

Stando a una fonte citata da People è probabile che Harry e Meghan non resteranno nel Regno Unito ma si recheranno negli Stati Uniti e per la precisione a Los Angeles.