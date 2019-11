L'ammissione di Giulia De Lellis: «Sì, ho fatto i filler al viso»

ROMA - Giulia De Lellis ha risposta ad alcune domande che le sono state poste dai fan tramite il suo profilo Instagram e ha ammesso che di tanto in tanto si reca dal medico estetico per farsi delle «punturine».

Ad un fan che le aveva chiesto se ci fosse bisogno di qualche accorgimento particolare dopo un'iniezione di filler, la 23enne ha risposto: «No, nessuna. Ma attenzione! Una cosa ci tenevo a dirvi inerente al filler su labbra e viso: non abusatene! Non è vero che si assorbe, parlate con un professionista che vi dice la realtà dei fatti, non con medici che vogliono solo guadagnare e capirete meglio». «Si sposta! Va in giro per il viso e crea un volume anomalo facendovi sembrare più cicciottelle/gonfie. Sto vedendo gente rovinarsi», ha aggiunto.

L'influencer ha quindi fatto sapere di aver ceduto anche lei al "ritocchino", ma di averlo fatto con molta moderazione e solo in modo saltuario. «Se potete evitare, evitate. Se avete voglia di farlo (come ho fatto io), fatelo davvero poco. 1,2 volte l'anno se necessario», ha concluso.