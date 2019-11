Giada De Blanck ha fatto condannare il suo stalker

ROMA - Giada De Blanck ha raccontato di aver denunciato il suo stalker dopo aver ricevuto da lui un video di un rito satanico. «Sono anni che ho questo problema. Non è un argomento facile. Ne parlo qui per la prima volta. Non sono qui per fare vittimismo ma per aiutare uomini e donne che vivono la mia stessa situazione, facendo capire certi meccanismi. Vorrei mandare messaggi importanti alle istituzioni. I tempi burocratici sono lunghi. Io sono stata molto contenta di aver trovato il coraggio di denunciare. Poteva andare molto peggio se non lo avessi denunciato», ha rivelato durante un'intervista rilasciata a "Storie Italiane", programma condotto da Eleonora Daniele su Raiuno.

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha ammesso di aver vissuto per lungo tempo nel terrore prima di riuscire a far arrestare l'uomo. «Mi ha fatto di tutto. Lui è partito bonariamente. Mi ha scritto una mail nel 2003 ai tempi dell'Isola dei Famosi. Gli ho risposto come faccio con tutti i fan. Dopo anni, nel 2007 o 2008 ho ricevuto strani segnali. Quando mamma è stata male, mi sono trovata una rosa sul motorino. Non ci ho visto una cosa cattiva. Io abito da sola, non ho la protezione di un papà. Poi, ho trovato fuori dalla porta di casa un'altra rosa. Dopo dieci giorni, ho trovato dei pezzi di marmo. Era una lapide», ha aggiunto.

L'uomo è stato fermato dalle autorità slovene ed è stato condannato a otto mesi di reclusione. «Io ho fatto la denuncia. Una settimana dopo mi è arrivata la bombetta di Alex di Arancia Meccanica. Dopo dieci giorni mi è arrivato un video in un santuario. Si vedeva la nebbia, tante croci. Sono stata veramente forte a denunciare, a mantenere un velo di normalità nella mia vita. Ora è stato condannato», ha concluso.