Selena Gomez: «Meglio la vita reale dei social»

LOS ANGELES - Selena Gomez ha consigliato a tutti di passare meno tempo sui social. La cantante 27enne lo scorso anno si è presa una lunga pausa dalle attività online e sebbene ora sia tornata su Instagram ha fatto sapere di non dare molta attenzione a quello che postano gli altri, visto che preferisce vivere la sua vita momento per momento nel mondo reale.

Ha spiegato: «Sono felice di poter vivere la mia vita ogni singolo istante. Posto delle foto online ma poi basta. Se faccio un red carpet o altro, non devo pubblicare per forza qualcosa. L'ho fatto, ho partecipato all'evento, non devo rivedermi. Non mi importa di mostrarmi a tutti e di sapere cosa ne pensano».

La pop star vorrebbe che anche molti altri seguissero il suo esempio, dato che vede quante "bellissime ragazze" sprecano la loro vita cercando di inseguire un modello che non esiste veramente. «Cercano di essere delle persone completamente diverse, ma dentro sono un'altra cosa», ha detto.

Selena conosce bene quale sia la pressione che può derivare dall'uso smodato dei social media, visto che lei stessa ne è stata vittima in passato, prima di fare un passo indietro. «Prima guardavo i profili di altre persone e pensavo di dover cambiare me stessa. Ora non lo faccio più», ha concluso.