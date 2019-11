Francesco Sole racconta le sue pene d'amore: «Giulia non credeva volessi lei»

ROMA - Francesco Sole ha parlato per la prima volta in tv della storia d'amore con Giulia Cavaglia e ha rivelato che l'ex protagonista di "Uomini e Donne" lo ha fatto «penare» prima di cedere alle sue tenere attenzioni. «L'ho vista in tv e ho capito subito che la volevo. Mi ha colpito la risposta che diede al tronista che non la scelse, dissi: 'Ok io la devo conoscere, lei è troppo carismatica'. Gli scrissi su Instagram e il giorno dopo sono andato a trovarla a Torino», ha dichiarato il 27enne durante un'intervista rilasciata a "Vieni da me", programma condotto da Caterina Balivo nel primo pomeriggio su Raiuno.

«All'inizio mi ha fatto un po' penare... Non ci credeva che fossi interessato a lei. 'Ma fai per finta', mi diceva», ha aggiunto lo youtuber modenese. Francesco ha poi ringraziato l'uomo che lo ha scoperto e portato al successo, ovvero Francesco Facchinetti. «Devo ringraziarlo per il sostegno che mi ha sempre dato», ha spiegato.

Gabriele Dotti, questo il vero nome di Sole, ha poi ammesso di aver sofferto molto per gli attacchi subiti da alcuni hater all'inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo. «Non erano critiche sul mio lavoro, erano attacchi personali. Mi facevano male perché non ero abituato agli attacchi d'odio. Si usa la rete con superficialità. Si abusava anche della parola cancro. E questo mi faceva soffrire», ha concluso.