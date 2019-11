Nicki Minaj minaccia Instagram

LOS ANGELES - Nicki Minaj ha minacciato di lasciare Instagram se la piattaforma di condivisione online dovesse nascondere i like anche negli Stati Uniti, come ha già fatto in tanti altri paesi inclusa l'Italia. La piattaforma social ha recentemente annunciato di voler espandere il numero delle nazioni in cui verrà rimossa la possibilità di vedere quante persone hanno messo il like ai post pubblicati dagli altri utenti.

Mentre molti hanno accolto con gioia la novità, che dovrebbe aiutare a far sentire le persone meno pressate nel ricercare il consenso, Nicki, 36 anni, ha fatto sapere di essere intenzionata a smettere di usare la piattaforma se la novità dovesse davvero arrivare anche negli USA, visto che ritiene che non porterà alcun beneficio.

Su Twitter ha spiegato: «Non posterò più su IG dopo questa settimana, perché rimuoveranno i like. Cosa dovrei fare adesso? Pensate quanto tempo avrò a disposizione con la mia nuova vita». Poi la cantante ha attaccato direttamente il social: «Hanno anche distrutto l'algoritmo e fatto un casino».

Chi invece sembra contenta della novità in arrivo su Instagram è Kim Kardashian, vera regina dei social. La reality star ha spiegato che effettivamente senza i like gli influencer avranno più difficoltà a lavorare con le aziende che li pagano per sponsorizzare vari prodotti in base al numero di like che ricevono. Nonostante questo lei approva la decisione dei vertici della piattaforma. Ritiene infatti che soprattutto i giovani, inclusi i suoi figli, saranno meno pressati dai social. E questo è indubbiamente un bene.