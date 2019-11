La maternità ha cambiato Gal Gadot

LOS ANGELES - Gal Gadot ha rivelato di essere cambiata molto da quando è diventata madre. L'attrice, famosa per aver interpretato il ruolo dell'eroina "Wonder Woman", è mamma di due bambine, Alma, 8 anni, e Maya, 2, nate dalla relazione con il marito Jaron Varsano. La 34enne in occasione del compleanno della sua primogenita ha condiviso un commovente messaggio d'auguri sul social.

«Otto anni fa la mia vita è cambiata per sempre. Alma aveva deciso che ne aveva abbastanza ed è voluta nascere alcune settimane prima rispetto al previsto. Ha portato così tanto amore e luce nella nostra casa. Tante risate, tanti momenti divertenti, ha riempito la nostra vita, è audace ma anche ingenua», ha scritto la star di Hollywood su Instagram.

Gal ha poi promesso che farà di tutto per realizzare ogni desiderio di sua figlia, e l'ha poi esortata a non crescere troppo in fretta. «Grazie per avermi insegnato così tanto sulla vita, senza nemmeno sapere chi sei, e per avermi dato la possibilità di essere madre», ha continuato. «Prometto che farò qualsiasi cosa per te, ti amerò, ti proteggerò per sempre. Ma per favore, non crescere così in fretta. Prenditi il tuo tempo. Non posso credere che tu abbia già otto anni. Ti amo più di ogni altra cosa al mondo», ha poi concluso.