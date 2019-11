Il rimedio antistress di Reese Witherspoon passa per... il letto

NEW YORK - Reese Witherspoon ha rivelato di fare un pisolino ogni giorno per cercare di ridurre lo suo livello di stress. L'attrice, che è mamma di Ava, 20 anni, e Deacon, 16, nati dalla relazione con l'ex marito Ryan Philippe, e Tennessee, 7 anni, frutto dell'amore con l'attuale compagno Jim Toth, ha spiegato di fare un leggero pasto a metà mattinata in modo tale che mentre gli altri si trovano a tavola durante l'ora di pranzo lei è libera di riposarsi in totale tranquillità.

Quando le è stato chiesto cosa faccia quando si sente stressata, ha risposto: «Faccio un riposino ogni giorno. Non pranzo. Mangio qualcosa prima dell'ora di pranzo e poi faccio un pisolino mentre gli altri sono occupati a mangiare. Inoltre ascolto un tipo di musica ad alta frequenza che è davvero conciliante e mi fa sentire più rilassata. È una playlist di Spotify, la adoro».



La stella di Hollywood 43enne, come anche la sua collega Jennifer Aniston, seguono un regime alimentare particolare, che le porta a digiunare, o meglio a bere solo centrifughe o succhi, per 16 ore al giorno. Reese ha detto: «Bevo solo un succo di verdura e un caffè al mattino. Jen (Aniston, sua carissima amica, ndr) conosce talmente tanti trucchi per rimanere in forma che chiedo sempre consiglio a lei. È davvero brava a darmi le dritte sul benessere e il fitness».



La Witherspoon durante un'intervista rilasciata al magazine «Ok!» ha poi aggiunto: «Mi sveglio molto presto, verso le 6 del mattino, leggo molti giornali e mi informo su cosa accade nel resto del mondo. Mi alleno e poi vado a lavorare. Ma prima mi assicuro che i bambini vadano a scuola lavati, sistemati e nutriti».