Raoul Bova: «A (quasi) 50 anni sono finalmente maturato»

ROMA - Raoul Bova ha detto di pensare che non esiste un'età precisa in cui si diventa maturi e ha rivelato che lui è riuscito a smussare alcuni aspetti del suo carattere solo alla soglia dei 50 anni.

L'attore durante un'intervista rilasciata la settimanale "F" ha dichiarato: «Non esiste un'età specifica in cui diventi più maturo, quando ti avvicini ai 50 anni perdi meno tempo. La vita spesso ti toglie tanto ma non puoi permetterle di levarti la spensieratezza e soprattutto la curiosità. Trovo molto saggio riuscire a vivere sempre con la stessa onestà che si aveva a 15 anni».



«Con l'età cambi, smussi gli angoli del tuo carattere e diventi più rilassato, abbassi la guardia e permetti a chi ami di vederti senza sovrastrutture e di guardarti al di là della gelosia o della permalosità», ha aggiunto il 48enne romano.



Raoul ha anche confidato che nonostante spesso è stato criticato per le sue scelte professionali, se dovesse tornare indietro non cambierebbe nulla di ciò che ha costruito fino ad oggi. «Sono contento di come siano andati i miei 20 anni, non poteva essere diversamente con gli strumenti che avevo e forse con la testa di adesso avrei fatto di peggio», ha spiegato.



Quando poi gli è stato chiesto se nei suoi programmi c'è anche il matrimonio con la compagna Rocio Munoz Morales, con cui ha due figlie, Lina e Alma, ha spiegato: «Arriverà al momento giusto».