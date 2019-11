Natalia Titova rassicura i fan sulla sua malattia: «Ci convivo da sempre»

ROMA - Natalia Titova, che durante l'ultima puntata di "Vieni da me" ha rivelato di essere malata di osteomielite, ha voluto rassicurare i fan che si sono allarmati dopo aver visto l'intervista rilasciata nel programma condotto da Caterina Balivo. «Oggi ho letto che molti giornali hanno dato ampio spazio al problema che ho fin da piccola, drammatizzando in maniera esagerata un tema tutt'altro che drammatico», ha scritto la ballerina in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. «Vorrei tranquillizzarvi perché, appunto, l'osteomielite è un problema che ho da sempre, dal quale non si guarisce ma con il quale si convive tranquillamente e con il quale credo di aver dimostrato che si possano ottenere comunque ottimi risultati anche a livello agonistico», ha aggiunto Natalia.

La 45enne ha poi spiegato quali sono stati i motivi che l'hanno portata ad andarsene da "Ballando con le Stelle", dove faceva l'insegnante. «Ho spiegato chiaramente che ho smesso 'Ballando' perché nella mia testa ero convinta che meglio di così non avrei potuto fare e che, come ho detto, è meglio fermarsi un'ora prima che dieci minuti dopo», ha fatto sapere. «Ho affermato che da lì in poi sarebbe stato sempre peggio, ma non mi riferivo alla malattia, ma alla qualità delle mie esibizioni, sia per il dolore al ginocchio che comunque ho sempre gestito, sia soprattutto per l'avanzare dell'età», ha proseguito.

La moglie di Massimiliano Rosolino ha poi detto di non aver intenzione di smettere di lavorare. «La mia carriera però non si è conclusa lì. Sapete bene che da diversi anni sono professoressa di latino americano ad Amici e ho una scuola di ballo. Quindi non ho appeso del tutto le scarpette al chiodo e non escludo che di tanto in tanto possiate rivedermi sul palco, così come è successo poco tempo fa ad Amici Celebrities», ha concluso.