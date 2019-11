Clizia Incorvaia al GF Vip: la modella avrebbe accettato

ROMA - La querelle pubblica con l'ormai ex marito Francesco Sarcina sembra aver portato i suoi frutti. Clizia Incorvaia sarebbe stata ingaggiata come concorrente per la prossima edizione del 'Grande Fratello Vip'. Sono molti i giornali che riportano l'indiscrezione. La 33enne negli ultimi mesi è stata al centro di uno dei casi di gossip più chiacchierati dopo essere stata accusata da Sarcina di averlo tradito con Riccardo Scamarcio. La modella ha a sua volta accusato il padre di sua figlia Nina, 4 anni, di averla tradita con alcune fan.

Tra dichiarazioni sui settimanali rosa e ospitate in tv, la lite è diventata di dominio pubblico e ha dato grande visibilità a Clizia, che sarebbe così stata contattata dalla produzione del reality. Con lei nella Casa ci sarebbero altri nomi di peso dello showbiz. Tra gli altri, si parla di Adriana Volpe, a cui non è stato rinnovato il contratto con la Rai, di Loredana Lecciso, che dopo anni di corteggiamento da parte del GF Vip sarebbe finalmente pronta a varcare la soglia dell'appartamento di Cinecittà, e addirittura di Sara Tommasi, che dopo un lungo periodo di riabilitazione ha chiesto di poter tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Per quanto riguarda i nomi degli opinionisti che dovrebbero affiancare Alfonso Signorini in studio, si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui sarebbero stati scelti Wanda Nara, la moglie e manager del calciatore Mauro Icardi, e il cantante Pupo. La prima puntata del programma è fissata per il prossimo 7 gennaio.