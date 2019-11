Beatrice Valli smentisce la gravidanza

ROMA - Beatrice Valli ha smentito categoricamente i rumor secondo cui sarebbe in dolce attesa. L'influencer in un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha spiegato di non essere incinta. «Purtroppo alla gente piace parlare e se ogni volta dovessimo dare ascolto a tutti sarebbe una guerra persa», ha scritto sul social la 24enne. «Da parte nostra non è stato dichiarato nulla. Sicuramente il desiderio di avere altri bambini c'è e ci sarà. Ma questo non significa che ogni giorno io debba essere incinta. Finché non arriva da noi, la conferma non esiste», ha aggiunto.

Beatrice, che è già mamma di Alessandro, nato da una sua precedente relazione, e Bianca, frutto dell'amore con Marco Fantini, il mese scorso ha rivelato la data in cui sposerà l'ex protagonista di "Uomini e Donne', che le ha chiesto di sposarlo in modo molto romantico poche settimane fa, davanti alla Torre Eiffel. «Poche volte servono tante parole, soprattutto tra di noi! Sono passati sei anni e non posso e voglio chiedere di più di ciò che abbiamo e di ciò che ci siamo costruiti fino a ora. Siamo ragazzi che amano sognare insieme, siamo complici in amore e siamo una cosa unica in famiglia», aveva fatto sapere.

«Ebbene sì mio marito, manca sempre meno al nostro giorno, al nostro momento e al nostro noi. Perché sarà proprio così, tra 11 mesi (ovvero il 29 settembre 2020, ndr) sarà per sempre un noi», aveva concluso.