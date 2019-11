Jennifer Lopez in lacrime per il Super Bowl

LOS ANGELES - Jennifer Lopez è scoppiata a piangere quando ha saputo che era stata scelta per esibirsi durante il prossimo Super Bowl. La cantante 50enne non poteva credere alle sue orecchie quando ha saputo dal presidente della NFL Roger Goodell che sarebbe stata lei a portare in scena la tradizionale performance tra primo e secondo tempo durante l'evento sportivo più seguito degli Stati Uniti, che ogni anno tiene incollati decine di milioni di telespettatori alla tv, insieme a Shakira.

È stato il futuro sposo di JLo, Alex Rodriguez, a raccontarlo durante un'ospitata nello show 'Today'. «Sta facendo le prove già da sei settimane», ha spiegato. «È da tutta la vita che sogna di poter fare questa cosa. In passato c'era andata molto vicina, ma l'ingaggio non era mai arrivato», ha poi aggiunto. «Quando ci ha chiamato Roger Goodell e poi anche Jay-Z, eravamo emozionatissimi, lei piangeva», ha quindi aggiunto.

La Lopez, che si esibirà al fianco di Shakira a Miami, in Florida, dove lo show si svolgerà fra tre mesi, ha recentemente fatto sapere di stare preparando uno spettacolo bellissimo e divertente. «Ho già fatto alcuni incontri e sto riorganizzando le idee per mettere insieme lo show. Ho già parlato anche con Shakira. Siamo entrambe eccitatissime. Vogliamo che sia uno spettacolo bello, d'impatto, gradevole e divertente per tutti. Vogliamo unire tutti, questo è il nostro scopo», ha fatto sapere.