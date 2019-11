Taylor Mega rivela: «Ecco perché non blocco i miei hater»

MILANO - Taylor Mega è sempre più seguita sui social. La bionda influencer ha infatti superato da poco i 2 milioni di follower sul suo profilo Instagram. E se il numero di persone che guardano i suoi video e le sue foto aumenta, è anche grazie ai suoi hater, ovvero tutti coloro che la seguono solo per criticarla e attaccarla attraverso commenti pubblici e messaggi privati. Lei però non ha alcuna intenzione di bloccarli, cioè di fare in modo che non possano più raggiungere la sua pagina social, come fanno invece molte delle sue colleghe.

Taylor infatti pensa che se gli impedisse di vedere quello che pubblica, gli farebbe solo un favore. «Sapete perché non blocco mai gli haters? A meno che non siano proprio molesti da lasciare mille commenti di insulti?», hai scritto in una Instagram Story. Poi ha dato la risposta: «Perché probabilmente gli farei un favore. Fargli cercare tutti i giorni, farli rosicare e farli inca**are tutte le volte che aprono il mio profilo, quella sì che è una bella tortura...».

La Mega, 26 anni e origini friulane, è nota per lanciare spesso provocazioni e per rilasciare dichiarazioni controverse. Qualche mese fa per esempio aveva affermato che per ogni post su Instagram riceve dagli sponsor ben 8mila dollari, ovvero circa 7mila euro. Una cifra da capogiro, che secondo qualcuno sarebbe frutto solo della fantasia di Taylor e che secondo qualcun altro rappresenterebbe, se corrispondesse alla realtà, uno schiaffo in faccia a chi ha problemi ad arrivare alla fine del mese. «Io vengo pagata 8mila dollari a post. Non è signorile dirlo però è così. E faccio post continui, ogni giorno. È un lavoro», aveva raccontato durante un'ospitata a 'Pomeriggio Cinque'.