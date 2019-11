Nozze Pezzi-Capotondi? «Deve chiedermelo Cristiana»

ROMA - Andrea Pezzi, ospite in studio a "Vieni da me", ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera nel mondo dello spettacolo e ha parlato anche della sua relazione con l'attrice Cristiana Capotondi. I due, che sono legati sentimentalmente da ben quattordici anni, non sembrano però ancora pronti a fare il grande passo.

L'ex veejay di MTV ha rivelato di non essersi sposato fino ad oggi perché ritiene che sia la compagna a dovergli porre la fatidica domanda. «Mi ha rimorchiato lei: mi ha ricordato quando ci eravamo incontrati e lei era ragazzina. Quando me lo disse, ricordai una battuta in una sua intervista a Kitchen», ha detto durante l'intervista rilasciata a Caterina Balivo.

Il 45enne ha quindi raccontato un aneddoto sul loro primo incontro. «Quando andò ospite in un programma Mediaset, fecero vedere una cosa che aveva fatto da bambina (una pubblicità, ndr) ed io ne ero innamorato: io da bambino ricordo di aver avuto una cotta per quella bambina e ho scoperto solo dopo qualche anno che quella bambina era lei», ha aggiunto. «Io non so se ci sposeremo, non c'è bisogno. Me lo dovrebbe chiedere lei visto che è stata lei a far iniziare tutto... se me lo chiede poi vediamo», ha concluso con un pizzico d'ironia.