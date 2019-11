Viaggio di nozze idilliaco per Jennifer Lawrence

LOS ANGELES - Jennifer Lawrence e Cooke Maroney si stanno godendo il loro viaggio di nozze in Indonesia. L'attrice 29enne e il venditore d'arte 34enne si sono sposati il mese scorso nel Rhode Island e adesso si stanno godendo le prime settimane da marito e moglie nell'esclusivo Nihi Sumba Resort.

Il magazine People ha spiegato che si tratta di una struttura molto grande che ospita ben 33 ville di lusso, ognuna con la sua piscina, ma la coppia in realtà sta vivendo una vacanza ancora più esclusiva visto che è ospite nella residenza privata del proprietario del resort, Chris Burch. Questa residenza, conosciuta col nome di Mendaka, può essere prenotata e in passato è stata già usata da altre celebrità di Hollywood come Christian Bale, che ci ha soggiornato lo scorso anno.

Alcuni insider hanno raccontato che la coppia sta facendo varie attività tra cui andare a cavallo e che è andata a visitare i vicini villagi di Sumbanese, che l'hotel supporta attraverso una fondazione benefica. La struttura idilliaca, che è stata aperta nel 20015 e due anni dopo è stata dichiarata la più bella del mondo, ha molto altro da offrire per tenere occupati Jennifer e Cooke, inclusi corsi di yoga, una spa per i massaggi e alcune case galleggianti che gli ospiti possono usare come base per fare kayak, snorkeling e anche immersioni vere e proprie con le bombole.