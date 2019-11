Britney Spears: «Ho problemi di autostima»

LOS ANGELES - Britney Spears ha dei problemi di autostima. La cantante in questo periodo si sta facendo aiutare da un fisioterapista per migliorare la sua postura e ritiene che sia stata una mancanza di fiducia in sé stessa a farle adottare una posizione della schiena che ora le sta dando difficoltà.

Su Instagram ha spiegato: "Il linguaggio del corpo è tutto! Il modo in cui ti vedi e in cui cammini può impattare sul tuo umore... Io ho dei problemi di autostima quindi tengo la schiena curva... Ora sto correggendo questa cosa e la corretta postura mi aiuta a diventare più forte ogni giorno e gli esercizi sono anche divertenti da fare. Ogni volta che li faccio mi sento diversa, perché non sono abituata alla sensazione di avere una schiena dritta!".

Nel video postato insieme a queste parole la pop star indossa un bikini blu elettrico e mostra alcuni degli esercizi che fa con il suo coach per migliorare la postura. "Mettermi a testa in giù mi aiuta ad espandere la schiena e mi fa respirare meglio. Mi sento meglio", ha fatto sapere.

Nel 2007 Britney trascorse un periodo molto difficile che le ha cambiato la vita e recentemente alcune fonti hanno spiegato che se non fosse stato per suo padre, Jamie Spears, che prese il controllo della situazione, probabilmente la star oggi non sarebbe neanche viva.