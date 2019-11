Mariah Carey: «Riuscivano sempre a rovinarmi il Natale»

NEW YORK - Mariah Carey, che ha dato la voce a una delle canzoni natalizie più amate degli ultimi decenni, "All I Want for Christmas...", ha spiegato di voler fare in modo che per i suoi figli il Natale sia un periodo sempre molto speciale. La cantante, che è cresciuta in una famiglia "disfunzionale", ha fatto sapere di non aver mai potuto vivere un Natale sereno e felice a causa dei problemi dei suoi genitori. Per i suoi gemelli Moroccan e Monroe, avuti con l'ex marito Nick Cannon, la pop star vuole che le festività invernali abbiano invece sempre qualcosa di "magico".

Quando le è stato chiesto come viveva il Natale quando era piccola, ha spiegato: «Sono cresciuta in una famiglia molto disfunzionale. Desideravo sempre passare un Natale divertente, ma loro riuscivano a rovinarmelo. Quindi mi sono promessa che da grande avrei fatto in modo che Natale fosse sempre speciale. Voglio che sia così per i miei figli. Affronto tante difficoltà durante l'anno, ma pensare di poter avere un bel Natale è una cosa che mi fa tenere duro».

Da tempo la 49enne nel periodo delle Feste si trasferisce con la famiglia ad Aspen, in Colorado, dove si diverte a fare attività a tema, arrivando anche ad affittare una slitta con le renne per fare dei tour notturni sulla neve. «Penso che tutti dovrebbero passare il Natale con me perché è un'esperienza grandiosa. Quando scendiamo dall'aereo, gli autisti mettono subito la canzone 'All I Want For Christmas...'. Beviamo il cioccolato caldo. Poi facciamo un giro nel bosco con la slitta trainata dalle renne. Anche se fa freddissimo, è troppo bello e puoi vedere le stelle. E' un momento incredibile che mi piace vivere ogni anno», ha concluso.