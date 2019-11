Giulia De Lellis inarrestabile: il suo libro ha venduto oltre 100mila copie

ROMA - Il libro di Giulia De Lellis "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza" ha venduto più di 100.000 copie.

A rendere pubblica la notizia è stata la stessa influencer tramite un video pubblicato nelle sue Instagram Stories. «Ragazzi io dovrei darvi una notizia ma sinceramente non so come dirvelo. So che purtroppo che farò del male a qualcuno involontariamente come sempre. So che in tanti avranno da ridire su questa cosa, so che qualcuno ne soffrirà parecchio. Ma molti altri saranno molto orgogliosi e felici per me e ad altri non fregherà un emerito ca..o», ha detto l'ex protagonista di "Uomini e Donne" nella clip.

«Io sono talmente sconvolta che non so da dove partire, non è per cattiveria. Ragazzi miei è ufficiale: abbiamo venduto ufficialmente più di 100.000 copie del mio libro», ha aggiunto la 23enne.

Giulia, che già qualche settimana fa aveva stupito tutti annunciando che il suo testo sarebbe stato tradotto anche all'estero in diverse lingue, ha poi concluso: «Se mi avessero detto che avrei scritto un libro e che avrebbe venduto più di 100.000 copie non ci avrei creduto. Invece è successo. Sono felicissima».