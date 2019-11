Debora Caprioglio: «Il mio matrimonio è finito»

ROMA - Debora Caprioglio ha rivelato che il suo matrimonio con il regista Angelo Maresca, sposato nel 2008, è arrivato al capolinea. «Tra me e mio marito è finita, non viviamo più insieme. È un dolore, un fallimento; ci siamo presi il nostro tempo per decidere ma è andata così. Non è più tempo di nasconderci, adesso siamo sicuri e ne posso parlare con serenità», ha raccontato l'attrice durante un'intervista rilasciata a "Vieni da me", programma condotto da Caterina Balivo. «Non viviamo più insieme, lo confermo. Ma ci vogliamo bene, è rimasto tanto affetto e sarà sempre così. L'ho sposato a 40 anni e lo rifarei sempre, non me ne sono mai pentita», ha spiegato la 51enne.

Dopo l'annuncio che ha stupito sia la conduttrice che il pubblico in studio, Debora ha poi aggiunto: «Ti ho lasciato di stucco? Da un annetto ci siamo lasciati, abbiamo aspettato un po' di tempo per capire se era un momento, una crisi. Tutto è avvenuto in modo graduale, non ti dico se ho pianto o meno, ma certo che sono stata male. Ora lui è in America».

Debora è poi tornata a parlare del film che l'ha resa celebre, "Paprika", firmato da Tinto Brass, e ha affermato di non essersi mai pentita di aver girato quella pellicola che l'ha consacrata come icona sexy. «Non mi sono mai pentita. Pentirsi di aver fatto una cosa, a meno che non sia un omicidio, credo sia superfluo. Non serve a niente. Dopo questo inizio, l'importante è aver fatto carriera in altro modo. Io sono soddisfatta», ha confidato. «Non me la sono mai sentita veramente addosso questa etichetta. Io vado a letto col pigiamone e con le felpe», ha concluso.