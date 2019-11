Valentina Dallari su Giulia De Lellis: «Non è cattiva, ma idiota»

ROMA - Valentina Dallari ha attaccato duramente Giulia De Lellis dopo aver visto un vecchio servizio de "Le Iene" in cui l'influencer aveva dichiarato di preferire le donne magre a quelle grasse. La Dallari, nota al pubblico non solo per aver partecipato come tronista a "Uomini e Donne" ma anche per la sua battaglia contro l'anoressia, raccontata in più occasioni davanti alle telecamere, si è scagliata contro l'ex fidanzata di Andrea Damante tramite alcune Instagram Stories pubblicate sul suo profilo social.

«La gente non è cattiva, ma idiota, è ben diverso. La malvagità presuppone un certo spessore morale, forza di volontà e intelligenza. L'idiota invece non si sofferma a ragionare, obbedisce all'istinto, come un animale nella stalla, convinto di agire nel bene e di aver sempre ragione», ha scritto la 25enne.

«Le donne non si dividono in MAGRE o GRASSE. Non esiste, non si può sentire, ed è veramente squallido pensare che ancora persone catalogano altre donne in questo modo. 'Avere il grasso addosso' è una frase dispregiativa, che ci proietta ancora una volta nei classici che stanno ROVINANDO un'intera generazione di donne», ha aggiunto la deejay bolognese.

Valentina, che ha anche scritto un libro dal titolo "Non mi sono mai piaciuta", in cui racconta il suo difficile percorso per uscire dalla malattia, ha poi invitato tutti suoi follower ad amarsi per come sono. «Non badate a chiunque parla per dare aria alla bocca. Bisogna sentirsi bene con sé stesse, e se si è CURVY non significa essere robuste, o come dicono altri 'GRASSE'. Certi discorsi non posso sentirli e mi feriscono nel profondo. Quella parola dovrebbe essere abolita. Ricordatevi sempre di piacere a voi stesse. Nessun'altra può dirvi come dovete essere», ha concluso.