Demi Lovato: «Sono una persona estremamente sensibile»

LOS ANGELES - Demi Lovato si è definita una persona estremamente sensibile. La cantante 27enne, che lo scorso anno è quasi morta per un'overdose e che nell'arco della sua vita ha combattuto contro diversi disordini alimentari, di solito riesce a fare dell'ironia sui commenti cattivi che gli hater le scrivono sui social, ma a volte li trova invece molto offensivi, soprattutto se fanno riferimento a qualcosa di serio che le è capitato.

Ha spiegato: «Quello che le persone non capiscono è che in realtà sono una ragazza estremamente sensibile. Se qualcuno mi lascia un commento cattivo su internet, di solito ci rido su e sono autoironica, ho un buon senso dell'umorismo, ma se si tratta di qualcosa che ho affrontato nella mia vita può fare invece molto male... Sono un essere umano, quindi non siate cattivi con me. E sono davvero stanca di fare finta di non essere così».

L'artista vorrebbe che le persone pensassero a lei per la sua musica e spera che il suo turbolento passato non abbia offuscato la sua carriera. Parlando lo scorso weekend ad un evento organizzato da 'Teen Vogue' ha detto: «Vorrei solo che le persone si ricordassero che sono una cantante. Molte cose che mi sono capitate hanno offuscato il mio successo nell'industria musicale. Vorrei che le persone ricordassero che è questo che voglio dare al mondo, per favore concentratevi su questo».

Demi non ha però intenzione di pubblicare nuove canzoni nel futuro prossimo, perché dopo tutto quello che le è successo non si sente ancora pronta a farlo.