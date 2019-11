Flavio Briatore smentisce il flirt con la 20enne: «Sono single»

MALINDI - Flavio Briatore ha smentito i rumor secondo cui sarebbe legato sentimentalmente a Benedetta Bosi, una ragazza di soli 20 anni, e ha affermato di essere invece single. L'imprenditore ha spiegato che tra lui e la giovane c'è solo un rapporto d'amicizia.

Il 69enne qualche giorno fa era stato paparazzato a Malindi, nel suo resort "Lyon in the Sun", in teneri atteggiamenti con la studentessa di giurisprudenza. «Ma va, è solo un'amica», ha spiegato l'ex marito di Elisabetta Gregoraci durante un'intervista rilasciata al settimanale "Novella2000".

Quando gli è stato chiesto se avesse ritrovato finalmente l'amore, ha risposto: «Sono single, Benedetta è solo un'amica, poi si fa presto a dire altro. Ci siamo conosciuti ed è venuta qui nella nostra compagnia a Malindi».

Nei giorni scorsi Benedetta è stata criticata sui social dopo la pubblicazione delle foto paparazzate con Briatore e a chi l'ha accusata di essersi avvicinata all'imprenditore solo la sua ricchezza, lei ha replicato: «I soldi li hanno in tanti l'intelligenza no». A un utente che le ha poi chiesto come faccia a stare con uno che potrebbe essere suo "nonno", ha poi aggiunto: «L'intelligenza non invecchia mai».