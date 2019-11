Adriana Volpe se la prende con Freccero per il flop di Raidue

ROMA - Adriana Volpe è tornata ad attaccare la dirigenza Raidue e in particolare ha criticato alcune scelte che sono state fatte dall'attuale direttore della rete Carlo Freccero.



La conduttrice sul suo profilo Instagram accanto allo screenshot di un articolo che parla di un calo di ascolti del secondo canale Rai rispetto al 2018, ha scritto: «Mi piange il cuore leggere che Rai2 è la rete che cala di più!».

«Vorrei ricordare che Mezzogiorno in Famiglia (programma che ha condotto fino alla scorsa stagione, ndr), sabato e domenica dalle 11 alle 13, conquistava il 10% di share. Oggi sia il sabato che la domenica in quella fascia oraria non superano il 4%», ha aggiunto la 46enne.

Adriana ha poi fatto un attacco più diretto a Freccero.

«Sia chiaro, non perché noi eravamo bravi e gli altri no, semplicemente perché le scelte editoriali sono insensate! Ma ci sarà mai qualcuno che avrà il coraggio di andare contro il sistema e di ammettere che alcune scelte hanno messo in ginocchio una rete?», ha continuato.

La Volpe, che a breve inizierà un nuovo progetto lavorativo di cui però non si sa ancora molto, ha infine concluso con un pizzico d'ironia il suo post: «Avranno il coraggio di dire chi è il responsabile di tali scelte? Altrimenti si perde il posto di lavoro», ha chiosato.