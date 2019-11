Emma e Belen, sepolta l'ascia di guerra con un tenero gesto

ROMA - Emma Marrone e Belen Rodriguez hanno stupito i telespettatori di 'Tu si que vales' lo scorso sabato sera. Le due, che un tempo erano rivali in amore, si sono lanciate in un tenero gesto di affetto che ha scaldato il cuore del pubblico in studio e di quello a casa. Dopo aver cantato la canzone 'Io sono bella' e aver salutato Maria De Filippi, la cantante salentina prima di lasciare lo studio ha infatti voluto andare ad abbracciare e baciare Belen.

Tutti ricordano che nel 2012 fu proprio la showgirl argentina a portarle via quello che allora era il suo fidanzato, Stefano De Martino. Emma soffrì molto, ma oggi sembra essere riuscita a mettersi alle spalle quella vicenda e a instaurare un rapporto di rispetto e stima reciproca con la Rodriguez.

E se Belen dopo un periodo di lontananza da Stefano è tornata insieme al marito dall'inizio della scorsa estate, Emma non ha una relazione sentimentale da circa due anni.

La stessa artista 35enne, che poche settimane fa si è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, ha recentemente spiegato di temere che potrebbe rimanere single per tutta la vita. «Mi manca essere amata, assolutamente sì. Mi rendo conto di amare una persona profondamente quando non cerco il controllo. Amore è quando rischi di mandare a pu**ane tutta la tua vita. Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell'amore», aveva dichiarato a Vanity Fair.