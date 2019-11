Liam Gallagher non ha la patente

LONDRA - Liam Gallagher ha rivelato di non aver mai imparato a guidare perché è cosciente di poter essere un pericolo al volante. Il cantante durante un'intervista rilasciata alla rivista "GQ" ha detto: «No, non so guidare». «Ecco perché sono ancora vivo. Riuscite a immaginarmi mentre guido? Assolutamente no. Sarei stato un pericolo per tutti e sarei un pericolo se mi mettessi al voltante», ha aggiunto.

Il fatto di non avere la patente è inoltre uno dei motivi per cui la star inglese non si è mai voluta trasferire negli Stati Uniti. Il 47enne ama gli USA ma non gli piace molto seguire le regole e pensa che in America le autorità siano troppo rigide. «Non è un posto per me. Mi piace l'America ma non ci potrei vivere. È bello venirci, ma ci sono troppe regole. Mi è stato addirittura chiesto di togliermi il cappello mentre ero al Beverly Hills Hotel, e pensare che ho speso anche più di 800 sterline di cibo nel bar di quel posto», ha raccontato.

«Ho preso un grande sandwich al bar e mi sono riempito subito. Ho bevuto una birra e i bambini hanno mangiato un hamburger, poi siamo andati al bancone a bere un cocktail e mi hanno intimato di levare il cappello», ha proseguito. «Capisco le regole, ma sono veramente troppo rigidi. E non potrei assolutamente vivere con le loro fot***e regole», ha concluso.