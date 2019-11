Sarah Jessica Parker: «Sex and The City è un pezzo di storia»

LOS ANGELES - Sarah Jessica Parker ha detto di pensare che "Sex and The City" sia un pezzo di storia. L'attrice, che ha interpretato il ruolo di Carrie Bradshaw nella famosissima serie tv, ha spiegato che lo show ha raccontato un momento storico particolare di New York. Ha detto: «Si parlava davvero di un gruppo di donne in un particolare momento storico della città di New York, si tratta di un determinato periodo politico ed economico, molto diverso da quello che c'è oggi».

Recentemente Sarah ha ammesso di aver imparato il vero valore del denaro grazie a Dolly Parton. La star di Hollywood ha detto di essersi ispirata alla nota cantante country, che è cresciuta con risorse economiche molto limitate. Sarah, che ha tre figli, James, 17 anni, e i gemelli Mario e Tabitha, 10, ha spiegato: «Il valore del denaro l'ho imparato da Dolly Parton perché una volta l'ho sentita parlare durante un'intervista in cui ha raccontato di essere cresciuta senza niente».

«Sono dell'idea che una volta raggiunto il successo e il benessere economico hai tutto il dovere di aiutare la tua famiglia, e di essere sempre presente economicamente per gli altri. Se ce ne sarà bisogno io ci sarò, ma con questo non voglio dire che darò a prescindere ma darò una mano se sarà necessario. Questa è una lezione di vita che ogni giorno ripeto ai miei figli», ha aggiunto la 54enne.