Paolo Vallesi e il cancro: «Non ne ho parlato per non suscitare pietà»

ROMA - Paolo Vallesi, ospite a "Vieni da me", è tornato a parlare del cancro che ha combattuto proprio durante il periodo in cui ha partecipato all'ultima edizione di "Ora o mai più", programma condotto da Amadeus su Raiuno. «Non rappresenta più un problema per la mia persona e la mia famiglia. È stato contemporaneo alla mia partecipazione a 'Ora o mai più' e non ne ho parlato perché non volevo che la malattia avesse a che fare con la mia carriera artistica», ha raccontato durante l'intervista rilasciata a Caterina Balivo.

L'artista ha poi spiegato di non aver voluto far sapere della sua malattia per non suscitare un sentimento di pietà da parte del pubblico. «Volevo che il pubblico mi permettesse di tornare a fare il cantante solo per meriti artistici e non per la malattia», ha aggiunto. «Ho scoperto casualmente di essere affetto da una forma di cancro all'intestino che, fortunatamente, è uscita fuori prima che fosse troppo tardi. È stato necessario sottopormi a un periodo di cure oncologiche abbastanza pesanti. Non è stato un anno facile», ha aggiunto.

Il 55enne di origini fiorentine ha poi rivelato che gli piacerebbe poter tornare a calcare il palco di Sanremo. «Ho un pezzo che potrei presentare. Amadeus dice, giustamente, che saranno le canzoni a essere la discriminante. Se la mia sarà reputata all'altezza, sarò molto felice di partecipare. Sennò lo vedrò da casa», ha concluso.