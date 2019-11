La sfuriata in diretta di Maria De Filippi

ROMA - Di solito è molto tranquilla e pacata, ma stavolta Maria De Filippi ha letteralmente perso le staffe. La conduttrice non ci ha visto più quando un concorrente di 'Tu si que vales' ha fatto una richiesta fuori luogo e alquanto bizzarra. Durante la sua performance nel programma del sabato sera di Canale 5, il concorrente ha chiesto di poter avere una ragazza «vergine». La De Filippi si è subito alterata. «Ma vi pare che ora una si deve alzare e dire che è vergine?», ha detto visibilmente contrariata.

L'uomo ha poi rincarato la dose, arrivando a chiedere che la verginità fosse anche «certificata». Maria non ci ha visto più: «Per me lei può uscire subito. Dopo questa cosa della certificazione vada fuori, a passi lunghi e ben distesi. Quando dice che cerca una vergine e poi anche che ha bisogno della certificazione, lei può uscire. Io rientro solo dopo che lei se n'è andato». E così ha fatto, la presentatrice 57enne si è alzata e se n'è andata, sotto gli occhi sbalorditi dei colleghi giudici Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari.

Uscendo dallo studio ha aggiunto: «Ma dico come le può venire in mente una ca**ata del genere? Vuole la certificazione che uno è vergine, questo è proprio fuorix. Nello studio è calato il gelo. Rudy Zerbi ha cercato di prendere in mano la situazione, invitando l'uomo ad andarsene. Il pubblico si è schierato con De Filippi. «Fuori! Fuori!», hanno iniziato a gridare centinaia di persone in coro. Al concorrente non è rimasta altra scelta che allontanarsi.

Solo a questo punto la moglie di Maurizio Costanzo è tornata sui suoi passi. «È lui che si è auto certificato come un cog***ne ed è uscito», ha concluso dopo essersi seduta nuovamente alla sua postazione.