Mel B vuole vivere in una fattoria

LONDRA - Mel B ha rivelato che in futuro vorrebbe andare a vivere in una fattoria. La cantante è tornata ad abitare da poco nella sua città natale, Leeds, nello Yorkshire, dopo aver deciso di lasciare Los Angeles in seguito al divorzio dall'ex marito Stephen Belafonte. Melanie è contenta di essere tornata alle origini e ora sta pensando seriamente di trasferirsi a vivere in una fattoria vera e propria.

In un'intervista rilasciata alla rivista "Ok!" ha detto: «Lo Yorkshire è sempre stato per me la vera casa. Sono nata e cresciuta a Leeds, ma questa volta sono tornata e ho sentito qualcosa di diverso, anche perché mia sorella ha appena avuto un bambino quindi mi sento ancora più a casa. Cuciniamo tutti insieme la cena la domenica, ci assicuriamo che i nostri figli abbiano fatto i compiti e nel fine settimana usciamo ritrovandoci immersi nella natura. Mia figlia Angel va in una grande scuola a pochi passi da casa. È tutto fantastico», ha aggiunto.

«Adoro l'idea di possedere una fattoria, ma amo anche stare qui nella casa dove sono ora, anche ai miei bambini piace stare qui», ha proseguito la Spice Girl. L'artista si è riavvicinata a sua sorella minore Danielle e a sua madre Andrea solo nel 2017 dopo aver lasciato Belafonte. Mel sostiene infatti che l'ex marito abbia fatto in modo di tenerla lontana dalla sua famiglia per ben 10 anni.