Renzo Arbore e l'amore con Mara Venier: «È stata una compagna straordinaria»

ROMA - Renzo Arbore, ospite in studio nel programma "Storie Italiane", è tornato a parlare dell'ex compagna Mara Venier e ha rivelato che l'amore vissuto con lei è stato «sorridente e solare». Il cantautore è stato legato alla conduttrice di "Domenica In" per molti anni, fino al 1997, e tra i due c'è tutt'ora un rapporto di stima e affetto reciproco. «È stata una compagna straordinaria, mi fa molto piacere il suo successo perché lei sorride sempre, e la sua formula è proprio quella di essere sempre così solare. Abbiamo avuto un amore molto sorridente, siamo andati in giro per il mondo insieme e vabbè oggi è felicemente sposata. Le faccio i migliori auguri», ha dichiarato Arbore durante l'intervista rilasciata a Eleonora Daniele su Raiuno.

L'82enne ha poi ricordato anche il periodo in cui lavorò al fianco di Milly Carlucci, che cominciò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio insieme a lui nel programma "L'altra domenica". «Milly Carlucci fu la prima ragazza parlante. Non c'erano le presentatrici: c'erano solo due signore in tv e le vallette che non parlavano. Invece io inventai le ragazze parlanti, che vennero definite così a mia insaputa. Milly è una donna straordinaria anche lei. Andava dappertutto, faceva mille cose andava a fare i primi servizi. Se dovessi usare un aggettivo per lei direi che è incandescente», ha infine concluso.