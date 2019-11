Paola Caruso con Moreno fa sul serio: «Daremo un fratellino a Michelino»

ROMA - Paola Caruso e Moreno Merlo bruciano le tappe. I due sono una coppia da pochi mesi, si sono conosciuti la scorsa estate e si sono piaciuti subito. Ora sono già andati a convivere, anche se part-time, e lei sembra fare davvero sul serio, tanto da essersi sbilanciata in un'intervista, spiegando di pensare già al matrimonio e alla possibilità di dare un fratellino o una sorellina a Michelino, il figlio avuto lo scorso 2 marzo dall'ex Francesco Caserta.

«Moreno è una persona che ascolta molto, in più crede nei miei stessi valori e ha sani principi. Mi sembra di conoscerlo da tutta la vita, come se prima di lui non ci fosse stato mai nessun altro uomo per me», ha raccontato la showgirl 34enne al settimanale 'Nuovo'. «Conviviamo insieme ma part-time. Nel senso che Moreno vive a casa mia per tre o quattro giorni alla settimana e poi raggiunge sua madre che abita da sola in un paesino fuori città. Il progetto è quello di convivere a tempo pieno, però vogliamo fare le cose bene e con calma», ha poi aggiunto.

«Penso che Moreno sia la persona giusta per dare un fratellino o una sorellina a Michelino. Ne abbiamo già parlato e magari tra un paio d'anni faremo un bebè. Io vorrei un altro maschietto, però, perché con le femminucce ci sono sempre problemi... E non solo: in futuro mi piacerebbe anche sposarmi perché io sogno da sempre l'abito bianco», ha quindi concluso.