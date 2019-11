Due anni da single per Selena Gomez

LOS ANGELES - Dopo aver passato gli ultimi due anni da single, Selena Gomez si affida al destino per quel che riguarda la sua vita sentimentale. La cantante 27enne, che è stata a lungo legata a Justin Bieber, ha spiegato nelle sue Instagram Stories che al momento non sta frequentando nessuno, nonostante i siti di cronaca rosa abbiano scritto che sarebbe tornata a vedersi con l'ex Samuel Krost. Selena ha poi aggiunto che attualmente non sta neppure cercando un ragazzo da conoscere. Ha scritto: «Non sto uscendo con nessuno. Sono single da due anni. Mi affido al destino quando si tratta dell'amore».

Recentemente la Gomez ha parlato apertamente dei suoi desideri quando si tratta di uomini e ha fatto sapere di volere che la sua prossima relazione non sia «incasinata» come le precedenti e che con il prossimo partner non ci sia mancanza di comunicazione. «Quando cresci inizi a capire quali sono le persone giuste per te, che sono sulla tua stessa linea d'onda... Ma al momento prendo tutto con calma, sarebbe troppo stressante», ha dichiarato.

Selena ha poi detto di volersi prendere tutto il tempo necessario per trovare la persona giusta, visto che intende far durare la sua prossima relazione per sempre. «Sarò onesta, non ho intenzione di rinunciare alle cose che voglio o che mi servono. A volte le ragazze sono spaventate da questa cosa, hanno paura di sembrare pazze o bisognose di affetto a tutti i costi, oppure di esagerare e ingigantire le situazioni. Io sono una ragazza e mi piacciono le emozioni che provo, mi piace avere passioni forti. Bisogna solo incanalarle nella giusta direzione. Ma sono sicura che quell'amore da qualche parte esiste», ha aggiunto.