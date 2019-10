Scintilla difende la fidanzata: «Non mi ha mai tradito»

ROMA - L'attore comico Scintilla, nome d'arte di Gianluca Fubelli, ha smentito categoricamente i rumor secondo cui la fidanzata Elena Morali lo avrebbe tradito con un personal trainer. La showgirl infatti è stata accusata di aver avuto un flirt con Fabio Rondinelli, che durante un'ospitata a "Pomeriggio Cinque" ha dichiarato di aver avuto una liaison con lei.

Ad alimentare il gossip sono stati anche alcuni video "compromettenti" che starebbero facendo il giro del web. «So che sta uscendo un video, una foto con delle notizie su un personal trainer che con Elena... no, tutto falso», ha affermato il 46enne durante un video pubblicato sul profilo Instagram della compagna.

«Anche perché c'ero anche io quel giorno. Siamo scesi perché Elena mi ha detto "scendi anche tu" e io ho conosciuto la sua troupe. Ho visto anche quello che stava dietro per fare le foto "più naturali" col telefonino, non so che avesse in mente. Quindi c'ero anche io, l'ho conosciuto e ci siamo presentati. Quindi è un falso e uno schifoso e basta», ha spiegato Fubelli parlando dell'allenatore.

Già qualche mese fa erano circolate delle notizie riguardo un tradimento di Elena ai danni di Gianluca, ma era stato poi chiarito l'equivoco. «Ci eravamo lasciati, era un periodo di crisi e non stavamo più insieme. Mi frequentavo con un altro ragazzo, Daniele. Scintilla sa tutto e a lui questo va bene. Ma io e Dani lavoriamo e basta, non c'è altro tra di noi. Il nostro flirt è chiuso. Sto ricominciando da Gianluca», aveva fatto sapere la Morali.