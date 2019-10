Svelata la data del matrimonio tra Beatrice Valli e Marco Fantini

ROMA - Un mese fa la romanticissima proposta di nozze a Parigi, ora la rivelazione sulla data del matrimonio. Tra Beatrice Valli e Marco Fantini le cose non potrebbero andare meglio. La coppia cammina a grandi passi verso il 'sì' e sembra davvero al settimo cielo. Lei, ancora emozionata per aver ricevuto la fatidica domanda davanti alla Tour Eiffel, ha voluto scrivere una lettera d'amore al compagno, rivelando così quando i due hanno deciso di giurarsi amore eterno.

La 24enne ha pubblicato una foto social in cui si legge il testo della tenera missiva: «Poche volte servono tante parole, soprattutto tra di noi! Sono passati sei anni e non posso e voglio chiedere di più di ciò che abbiamo e di ciò che ci siamo costruiti fino a ora. Siamo ragazzi che amano sognare insieme, siamo complici in amore e siamo una cosa unica in famiglia».

«Hai amato da subito ciò che avevo alle spalle, hai amato da subito ciò in cui credevo e hai amato da subito la mia anima (un po' esplosiva). Da tutto ciò ho capito di cosa avevo bisogno realmente, di un uomo, di un padre dei miei figli e di un marito proprio come te», ha aggiunto la Valli, che insieme al 28enne ha già una figlia nata due anni fa, Bianca, ma che è anche mamma di Alessandro, frutto di una precedente relazione.

Quindi le parole sulla data del grande giorno: «Ebbene sì mio marito, manca sempre meno al nostro giorno, al nostro momento e al nostro noi. Perché sarà proprio così, tra 11 mesi sarà per sempre un noi». Si fa presto a fare i calcoli: la proposta è arrivata il 29 settembre, la lettera è datata 29 ottobre. I due sembrano quindi aver scelto per il loro giorno speciale il 29 settembre 2020. Un anno esatto dalla proposta, una decisione molto romantica.